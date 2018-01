ONGs retiram pacientes em estado crítico de reduto rebelde cercado pelo regime sírio

BEIRUTE - As retiradas de pacientes da Ghouta Oriental, uma zona rebelde próxima de Damasco, cercada há alguns anos pelo regime sírio e afetada por uma grave crise humanitária, começaram após meses de espera, período em que pelo menos 16 doentes morreram, segundo a ONU.

Quatro pacientes, três crianças e um adulto, deixaram Duma, a maior cidade de Ghouta, e seguiram para Damasco. No total, 29 pessoas precisam ser retiradas da região nas próximas horas e dias.

A ONU fez vários apelos nos últimos meses para retirar 500 pacientes da região. Sem a medida, 16 pessoas morreram por falta de atendimento.

+ Estado Islâmico perde o controle de seu principal reduto na Síria

O Crescente Vermelho e a equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) trabalharam em conjunto na retirada.

Os quatro paciente são uma menina com hemofilia, um menino com síndrome Guillain-Barré (doença do sistema nervoso), um menino com leucemia e um homem que precisa de um transplante de rim, informou à AFP um diretor do Crescente Vermelho sírio, Ahmed Al-Saur.

Durante a noite, as ambulâncias do Crescente Vermelho transportaram a pequena e sorridente Ingy, hemofílica, e o menino Mohamed, de 1 anos e 2 meses, vítima da síndrome de Guillain-Barré, que estava com a mãe.

As transferências só ocorreram após um acordo com o regime de Damasco, que agora espera a libertação de "prisioneiros" sob poder dos rebeldes, anunciou o grupo Jaish al-Islam.

"Aceitamos a saída de vários prisioneiros em troca da retirada dos casos humanitários mais urgentes", afirmou o movimento rebelde em um comunicado.

Cinco operários, detidos em março durante violentos combates entre as forças do regime e grupos rebeldes e jihadistas, deixaram Ghouta durante a noite.

Ghouta Oriental é um dos últimos redutos rebeldes na Síria e está cercada pelas tropas do governo desde 2013, o que provocou a falta de alimentos e de atendimento médico para os quase 400 mil moradores da região, que fica na periferia de Damasco.

A ONU pediu por várias semanas autorização para retirar 500 pessoas de Ghouta. Tanto para transferências médicas como para a chegada de ajuda humanitária, nada pode ser feito sem a autorização do regime. Nas últimas semanas vários comboios de ajuda enviados por ONGs ou pela ONU entraram em Ghouta.

A região é uma das quatro "zonas de distensão" definidas em maio por Rússia e Irã, aliados do regime, e Turquia, que apoia os rebeldes, com o objetivo de tentar estabelecer uma trégua que prepare o caminho para o fim de um conflito que deixou pelo menos 340 mil mortos desde 2011.

Apesar do acordo, o regime intensificou desde novembro os ataques contra a região. / AFP