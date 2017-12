ONGs solicitam presença de observadores da ONU em Oaxaca Organizações de defesa dos direitos humanos pediram na sexta-feira à Chancelaria mexicana que convide observadores e relatores das Nações Unidas para verificarem o cumprimento das garantias individuais no estado de Oaxaca. A Liga Mexicana pela Defesa dos direitos Humanos e um comitê de parentes de detidos no estado entregaram à Secretaria de Relações Exteriores o pedido para que representantes das Nações Unidas vejam se "ainda existem detenções arbitrárias, desaparecimentos e tortura". "A carta acusa a Polícia Federal e a estadual de detenções arbitrárias e atos de tortura indiscriminados contra a população em geral e os simpatizantes do movimento de protesto", disse à imprensa mexicana o presidente da Liga, Adrián Ramírez. O conflito de Oaxaca começou em maio, com uma greve de professores, e deixou pelo menos 11 mortos, segundo as autoridades, e 17, de acordo com a Assembléia Popular dos Povos de Oaxaca (APPO), cujos principais líderes foram detidos.