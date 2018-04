Ônibus afunda em rio e pelo menos 33 morrem na Índia Um ônibus afundou num rio na parte indiana da Caxemira, matando pelo menos 33 pessoas, segundo a polícia. O acidente ocorreu próximo ao vilarejo Pranoo, cerca de 170 km ao norte da cidade de Jammu. Outras 19 pessoas ficaram feridas e as operações de resgate ainda não terminaram, disse o inspetor geral da polícia local, K. Rajindera. O ônibus estava a 76 metros de profundidade no rio Chenab. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas Rajindera disse que o veículo, com 32 assentos, estava superlotado.