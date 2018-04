Ônibus atropela grupo e mata 1 no aeroporto de Frankfurt Um ônibus no Aeroporto Internacional de Frankfurt atropelou hoje um grupo de pedestres, matando um deles e ferindo cinco - dois com gravidade -, informou a polícia. O ônibus levava empregados do aeroporto e atropelou pessoas que esperavam pela manhã em um ponto de ônibus localizado em um dos acessos do terminal, informou o porta-voz da polícia Manfred Fuellhardt.