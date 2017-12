Ônibus cai de precipício e mata pelo menos 11 na Índia Pelo menos 11 pessoas morreram na Índia neste sábado quando um ônibus caiu em um precipício 200 metros de altitude, informou a polícia, citada pela agência de notícias PTI. O acidente aconteceu por volta das 12h15 (4h45 de Brasília), quando o coletivo, que seguia de Himachal Pradesh, na região do Himalaia, para Nova Délhi, perdeu o controle e saiu da estrada. A polícia disse que equipes de resgate foram para o local do acidente socorrer os feridos e recolher os corpos das vítimas fatais. De acordo com a agência PTI, o chefe do governo regional, Virbhadra Singh, deve ir para a região supervisionar as operações. Quase 100 mil pessoas morrem a cada ano na Índia em acidentes de trânsito geralmente decorrentes da má sinalização e do mau estado das estradas.