Ônibus cai em rio e mata 25 na Caxemira indiana

Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas após o ônibus em que viajavam na região indiana da Caxemira cair em um rio, informou a Polícia local. O acidente ocorreu no distrito montanhoso de Doda, quando o ônibus saiu da estrada e se precipitou ao rio Neeru, informou nesta quarta-feira, 25, a agência indiana "Ians". Os feridos já foram levados a hospitais próximos, segundo a Polícia. Cerca de 100 mil pessoas morrem por ano na Índia em acidentes de trânsito, devido ao mal estado das estradas e à sinalização deficiente. As estradas do norte são ainda mais perigosas porque passam por cadeias montanhosas, entre elas o Himalaia.