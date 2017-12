Ônibus colide com trem de carga e mata 16 no México Um trem de carga se chocou com um ônibus de passageiros e o arrastou pelos trilhos no centro do México na manhã desta quinta-feira, 28, matando ao menos 16 pessoas e ferindo ao menos 12, informaram fontes policiais. O acidente ocorreu na cidade de Cuautitlan, ao norte da Cidade do México, informou o porta-voz da Defesa Civil estadual do país Alberto Mena. Outro porta-voz, Salvador Mercado, contou à agência de notícias Associated Press que ao menos 16 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas - todos passageiros do ônibus. Jornalistas que estavam no local presenciaram trabalhadores do resgate retirando corpos das ferragens do coletivo. Mena afirmou que a batida ocorreu quando o motorista do ônibus tentou ultrapassar o cruzamento férreo antes de o trem passar. Autoridades disseram que o trem levava 36 vagões vazios no momento do impacto, e tanto o motorista do coletivo quanto o do trem foram detidos para prestar depoimento.