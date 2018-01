Ônibus com 32 crianças é seqüestrado no centro de Manila Um homem armado seqüestrou um ônibus com 32 crianças e quatro professores no centro de Manila nesta quarta-feira, 28. A polícia desmentiu a informação inicial de que havia estrangeiros a bordo. O seqüestrador se identificou como Armando Ducat, proprietário da creche Musmos Day Care, onde estudam as crianças. Inicicalmente a rede ABS-CBN informou que os seqüestradores eram dois ladrões que estavam sendo perseguidos pela polícia. A polícia achava que eram três seqüestradores. As imagens da televisão filipina mostram o ônibus parado perto da Prefeitura de Manila e cercado de forças especiais da polícia, que tentam dialogar com os seqüestradores. Também aparecem várias crianças dentro do ônibus, tentando se comunicar por gestos. A área é uma das mais movimentadas de Manila. O seqüestrador colocou um cartaz na frente do veículo pedindo educação de graça para os 145 alunos de uma creche. Aparentemente, o ônibus fazia parte de um comboio de dois veículos escolares que realizava uma excursão por Manila. Texto atualizado às 2h50