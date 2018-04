Ônibus com jornalistas haitianos é atacado em rodovia Atiradores atacaram um ônibus que transportava jornalistas que cobrem a campanha do candidato a presidente do Haiti, Jacques Edouard Alexis, mataram o motorista do veículo e roubaram dinheiro e um notebook. Os agressores, aparentemente criminosos comuns, atacaram o veículo na noite de ontem, na rodovia de Gonaives a Cap-Haitien, disse o porta-voz da polícia, Frantz Lerebours. O ônibus transportava sete jornalistas haitianos. O candidato Alexis é considerado favorito para vencer as eleições presidenciais de 28 de novembro.