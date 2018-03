Ônibus de escola judaica é apedrejado em Paris Um ônibus escolar que levava alunos judeus pelas ruas de Paris foi apedrejado nesta quarta-feira, informou a imprensa local, causando uma imediata condenação por parte do prefeito da capital francesa e provocando novos pedidos para que haja tolerância religiosa. Sinagogas, escolas judaicas e cemitérios em toda a França foram alvo de vândalos nas últimas duas semanas - em alguns casos com ataques de bombas incendiárias. No episódio mais grave, uma sinagoga de Marselha foi totalmente consumida por um incêndio em 31 de março. O prefeito de Paris, Bertrand Delanoe, declarou-se "profundamente chocado com a intolerável agressão contra um ônibus repleto de alunos de uma escola judaica" na zona norte de Paris. Os recentes ataques coincidiram com a escalada do conflito no Oriente Médio, especialmente após a ofensiva militar israelense contra territórios autônomos palestinos, e aumentaram a tensão entre os judeus franceses e a grande comunidade muçulmana que vive no país. Líderes franceses condenaram os ataques e aumentaram a segurança em locais religiosos judaicos em todo o país.