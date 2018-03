Ônibus de turismo capota e mata 8 pessoas nos EUA

O porta-voz do corpo de bombeiros, Eric Sherwin, disse que o ônibus capotou no começo da noite perto da cidade de Forest Falls, cerca de 128 quilômetros a leste de Los Angeles.

Sherwin disse ajudou 27 feridos no local, mas não conseguiu confirmar quantas pessoas foram mortas no acidente.

O jornal San Bernardino Sun informou que, pelo menos, sete ambulâncias foram chamadas para o local.

O porta-voz do corpo de bombeiros não sabia informar de onde o ônibus vinha ou para onde estava indo. A Rodovia 38, local do acidente, leva a Big Bear, uma área de recreação popular. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.