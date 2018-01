Ônibus despenca de ponte e mata 23 na China As autoridades chinesas investigam a causa de um acidente que matou 23 pessoas e deixou outras 10 feridas no Leste da China. Um ônibus que transportava 32 passageiros caiu de uma ponte, nesta quarta-feira, de uma altura de 10 metros. Ainda não se sabe se o motorista também morreu. Os jornais locais publicaram nesta quinta fotografias de equipes de resgate examinando, na base da ponte, o que restou no ônibus: enormes peças de metal retorcido.