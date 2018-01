Ônibus espacial Atlantis acopla-se à Estação Alfa O ônibus espacial Atlantis está acoplado à Estação Internacional Alfa. A acoplagem entre o Atlantis e a Estação foi perfeita. Cada uma das estruturas pesa mais que 200 toneladas e juntas viajam a uma velocidade de oito quilômetros por segundo. Os cinco astronautas americanos vão passar 11 dias instalando uma nova escotilha. A primeira caminhada espacial deve durar sete horas e vai acontecer ainda esta noite. Os astronautas do ônibus especial norte-americano vão instalar uma escotilha que custou US$ 164 milhões. Ela vai permitir que os astronautas saiam para o espaço com mais freqüência.