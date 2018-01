Ônibus espacial Atlantis retorna à Terra O ônibus espacial Atlantis retornou à Terra à 0h39 desta quarta-feira (horário de Brasília) um dia depois do previsto. No sábado, os astronautas concluíram sua missão após inaugurarem uma nova câmara de despressurização instalada na última semana na Alpha. Uma série de chuvas atrasou por um dia a volta do ônibus espacial à Terra.