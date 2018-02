Ônibus espacial Endeavour chega à estação espacial

A Nasa informou que exames de rotina não detectaram danos importantes no ônibus espacial após a decolagem. Os seis tripulantes do Endeavour ficarão mais de uma semana na estação, instalando o compartimento e ajudando com a manutenção do laboratório.

O Endeavour levou à estação um compartimento chamado Tranquility. Com a chegada e instalação desses materiais, o complexo estará 98% concluído. Após a chegada da espaçonave e seus seis astronautas, estão vivendo na estação espacial 11 pessoas. Faz quase três meses que a estação internacional recebeu sua última visita.