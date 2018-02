Ônibus espacial Endeavour decola para nova missão

O Endeavour leva, além dos seis tripulantes, um novo compartimento para a estação espacial e uma cobertura de observação, as últimas peças importantes para o complexo científico. O ônibus espacial deve chegar à estação espacial na quarta-feira. O voo foi atrasado em um dia por causa das nuvens, ontem, em Cabo Canaveral.

O governo do presidente Barack Obama ainda não deu detalhes específicos sobre o que ocorrerá após a última missão do programa, na primavera. O programa da Nasa de retornar à Lua foi cancelado, de acordo com o novo projeto de orçamento dos Estados Unidos.