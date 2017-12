Ônibus espacial volta à Terra com tripulação da Alpha O ônibus espacial Endeavour retornou à Terra em meio a fortes medidas de segurança nesta segunda-feira, trazendo a tripulação da estação espacial internacional Alpha de volta a um planeta abalado pelo terrorismo e pela guerra. A nave atravessou nuvens espessas e aterrissou às 15h55 (pelo horário de Brasília), como previsto. Quatro helicópteros artilhados voavam em formação de ataque sobre o Centro Espacial Kennedy pouco antes da aterrissagem. Foi um retorno triunfal e muito aguardado, na opinião do ex-comandante da estação espacial Frank Culberston e de seus colegas de tripulação, os cosmonautas russos Vladimir Dezhurov e Mikhail Tyurin. Eles passaram 129 dias em órbita, circundaram a Terra mais de 2.000 vezes e percorreram 85 milhões de quilômetros - mais da metade da distância entre a Terra e o Sol. A esposa de Culberston, Rebecca, e seus cinco filhos estavam de mãos dadas durante a chegada. As esposas de Dezhurov e Tyurin também estavam na pista de pouso, mas não trouxeram suas filhas, que ficaram em casa, na Rússia. Os três astronautas estavam em órbita da Terra no dia 11 de setembro e viram, a uma altitude de 400 quilômetros, a fumaça subindo das áreas devastadas do World Trade Center, em Nova York, e do Pentágono, em Washington. "Foi algo terrível de ser visto do espaço sideral. Também foi horrível saber que coisas como esta aconteciam na Terra e nós estávamos tão distantes de nossas famílias", declarou Culberston em nome da tripulação.