Ônibus explode em Bombaim; três mortos Uma forte explosão a bordo de um ônibus em Bombaim, capital financeira da Índia, arrancou a capota do veículo, matou pelo menos três pessoas e deixou mais de 30 feridas, informam autoridades. A explosão ocorreu na traseira de um ônibus de responsabilidade da empresa Bombay Electric Supply and Transport. A causa ainda não é clara. O impacto rasgou a capota do ônibus e danificou diversos veículos próximos. Também estilhaçou as janelas de alguns prédios.