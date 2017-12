Ônibus invade loja londrina e fere 11 Onze pessoas ficaram feridas hoje quando um ônibus com turistas alemães bateu em uma loja na Regent Street, no centro de Londres. A polícia informou que provavelmente o motorista perdeu o controle do veículo - de uma companhia chamada Schumacher - após sofrer um ataque cardíaco. O número de vítimas foi pequeno porque pedestres e clientes correram a tempo.