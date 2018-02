Ônibus invade velório e mata 21 pessoas nas Filipinas Pelo menos 21 pessoas morreram e outras seis ficaram seriamente feridas hoje quando um ônibus se desgovernou e chocou-se contra uma casa lotada de pessoas que participavam de um velório. O acidente ocorreu na cidade filipina de Buena Vista, a cerca de 800 quilômetros ao sul de Manila. Segundo a polícia local, um passageiro morreu instantaneamente, assim como 20 pessoas que se encontravam na casa. Policiais informaram que as buscas por pessoas aparentemente desaparecidas continuam. Não se sabe ainda a causa do acidente, mas testemunhas disseram que a estrada estava escorregadia devido à chuva que cai na região. De acordo com o porta-voz do exército, major Johnny Macanas, soldados foram enviados à área para ajudar na remoção dos escombros causados pelo acidente.