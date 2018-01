Ônibus que levava prefeito de Medellín é alvo de tiros Homens armados atiraram contra um ônibus que conduzia o prefeito de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, nesta quinta-feira em meio à luta por uma zona que é disputada pelos rebeldes esquerdistas e os paramilitares direitistas. O prefeito, Luis Pérez, não ficou ferido, mas os conflitos na região já deixaram quatro mortos entre ontem e hoje informou a polícia. O noticiário de televisão mostrou Pérez em um ônibus, acompanhado de jornalistas, no momento em que começou o tiroteio. O prefeito abaixou-se e protegeu a cabeça com o casaco de seu abrigo enquanto os jornalistas e um de seus guarda-costas - de revólver em punho - deitavam-se no chão do ônibus. O carro que ia na frente do ônibus foi atingido por vários diparos, mas ninguém em seu interior ficou ferido. Não ficou claro qual a facção que começou a atirar, e ninguém foi detido. O grupo no ônibus se dirigia a uma favela num morro das proximidades para uma cerimônia de inauguração.