ONU: 482 mil haitianos já deixaram capital do país Quase 500 mil pessoas já deixaram Porto Príncipe e foram para o interior do Haiti, informou hoje a Organização das Nações Unidas (ONU). A área da capital foi a mais afetada pelo violento terremoto que atingiu o país no dia 12 do mês passado. "O governo revisou o número de pessoas deixando Porto Príncipe para outros departamentos para 482.349, até 31 de janeiro", afirmou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Autoridades haitianas calculavam esse número em 235 mil.