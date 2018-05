ONU abre investigação sobre repressão na Síria

O conselho da ONU aprovou a investigação com 26 votos a favor, nove contra e sete abstenções. Outros cinco membros não participaram da votação. A oposição de vários países árabes e africanos obrigou que se moderasse o projeto de resolução redigido pelos Estados Unidos. Desde o começo da insurreição na Síria, em meados de março, mais de 450 pessoas morreram na repressão no país, segundo ativistas. As informações são da Associated Press.