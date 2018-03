ONU abre negociação emergencial sobre Coreia do Norte

NOVA YORK - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou negociações emergenciais sobre o teste nuclear da Coreia do Norte, depois que os poderes mundiais pediram uma ação rápida contra Pyongyang.

A Coreia do Norte confirmou hoje que realizou "com sucesso" um teste nuclear subterrâneo, o que provocou duras críticas da comunidade internacional. "Um terceiro teste nuclear foi feito com sucesso", informou a agência estatal Korean Central News.

O conselho de 15 países aprovou uma resolução no mês passado ameaçando tomar uma "ação significativa" contra a Coreia do Norte no caso de um novo teste nuclear ou lançamento de mísseis.

As informações são Dow Jones