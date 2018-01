ONU acusa Aliança de tentar obstruir futuro governo O argelino Lakhdar Brahimi, designado representantes das Nações Unidas no Afeganistão pelo secretário-geral Kofi Annan, acusou a Aliança do Norte (grupo de oposição ao Taleban) de obstruir os esforços internacionais para realização de um encontro para decidir o futuro político do país. Ele ressaltou que os partidos afegãos, em particular a Aliança do Norte, estão mais preocupados em consolidar suas posições em Cabul. Segundo fontes diplomáticas, as várias facções estariam dividindo a capítal afegã em zonas de influência. Brahimi destacou que seu vice, o espanhol Francesc Vendrell, tem planos de viajar para Cabul neste sábado (ele está em Islamabad). Na capital afegã, manterá conversações oficiais com as lideranças da Aliança do Norte. "A real dificuldade que enfrentamos ali, no entanto, são as conseqüências de pelo menos 30 anos de guerra", ressaltou.