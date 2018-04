ONU acusa autoridades sírias de crime contra a humanidade

SÃO PAULO - As forças armadas sírias mataram mulheres e crianças, bombardearam áreas residenciais e torturaram manifestantes feridos em hospitais por ordem do "alto comando" do Exército e de autoridades do governo, afirmou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira, 23.

Investigadores independentes da ONU esboçaram uma lista confidencial de nomes de oficiais do comando e autoridades que seriam supostamente responsáveis pelas ações e os acusaram de crimes contra a humanidade.

"A lista que entregamos ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU é baseada em evidências que coletamos desde março de 2011 até agora", disse o líder da equipe, Paulo Sérgio Pinheiro.

Pinheiro não quis dizer quantos nomes estariam na lista secreta ou se estão incluídos os nomes de ministros de governo ou do presidente Bashar al-Assad. "Não somos um órgão de investigação criminal ou um tribunal. Um dia um órgão competente internacional vai cuidar disso", acrescentou.

A chefe de direitos humanos da ONU, Navi Pillay -cuja agência está a cargo agora do envelope com a lista de nomes - disse anteriormente que a situação da Síria deveria ser levada para a promotoria do Tribunal Penal Internacional (TPI ) .

"A comissão recebeu evidências de que membros do alto e médio escalão das Forças Armadas mandaram seus subordinados atirarem em manifestantes desarmados, matar soldados que se recusavam a obedecer tais ordens, prender pessoas sem motivo, maltratar detidos e atacar bairros de civis com tanques e metralhadoras", disseram os investigadores em um relatório enviado para o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

A comissão de inquérito descobriu que forças rebeldes lideradas pelo Exército de Libertação Sírio também cometeram abusos, incluindo assassinatos e sequestros, "apesar de não haver comparação em proporção".

Sem comentários

Diplomatas sírios em Genebra receberam uma cópia do relatório de 72 páginas na quarta-feira, de acordo com Pinheiro. "Eu não tenho nenhum comentário deles até agora", disse o brasileiro.

Autoridades sírias não foram encontradas para comentar as últimas conclusões da comissão. Mas uma carta de 23 de janeiro de sua missão diplomática em Genebra, anexada ao relatório, rejeitava como sendo "totalmente falsas" as alegações contidas no relatório anterior da ONU, divulgado em novembro, que acusava as forças sírias de cometer crimes contra a humanidade. A carta síria acusa "grupos terroristas armados" por tais crimes.

As forças do presidente sírio bombardearam bairros da oposição muçulmana sunita na cidade de Homs pelo 20o dia na quinta-feira, disseram ativistas, apesar do horror internacional com os relatos de mais de 80 pessoas assassinadas na quarta-feira.

As forças blindadas leais a Assad entraram no bairro rebelde de Baba Amro, de Homs, na quinta-feira, disseram fontes da oposição.

A Síria está "à beira" da guerra civil e profundas divisões entre as potências mundiais complicam as chances de pôr fim a quase um ano de violência provocada por protestos contra o regime, disse a junta de três membros da ONU em seu relatório.