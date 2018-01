ONU acusa Coreia do Norte de crimes contra humanidade

O relatório também faz duras críticas à negação de liberdades básicas de pensamento, expressão e religião aos norte-coreanos, e ao sequestro de cidadãos de países vizinhos como Coreia do Sul e Japão.

"Violações dos direitos humanos de forma sistemática, generalizada e grave têm sido cometidas pela República Democrática Popular da Coreia, suas instituições e suas autoridades", diz o documento da Comissão de Inquérito sobre a Coreia do Norte, estabelecida em março de 2013 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Em muitos casos, as violações dos direitos humanos descobertas pela comissão constituem crimes contra a humanidade. Não se trata de meros excessos do Estado, são componentes essenciais de um sistema político e que vão muito além dos ideais sobre os quais afirmam estar fundamentados", diz o relatório. "A gravidade, escala e natureza dessas violações revelaram um Estado que não tem qualquer paralelo no mundo contemporâneo."

O presidente da comissão, Michael Kirby, escreveu ao líder norte-coreano Kim Jong Un - o terceiro governante da dinastia comunista fundada por seu avô em 1948 - para dar a ele a última chance de apresentar os argumentos de seu país. Na carta de 20 de janeiro, reproduzida no relatório, Kirby diz a Kim que ele pode enfrentar pessoalmente a Justiça por crimes cometidos pelo Estado que ele governa.

O documento diz que dentre as opções está a possibilidade de o Conselho de Segurança da ONU encaminhar o país ao Tribunal Penal Internacional ou o estabelecimento de um tribunal ad hoc, ou seja, específico para o caso norte-coreano.

Os Estados Unidos saudaram o relatório, dizendo que ele "clara e inequivocamente documenta a realidade brutal" dos abusos na Coreia do Norte. Mas a China, aliada de Pyongyang, se opõe fortemente a tal medida, dizendo que ela "não ajudaria a resolver a situação dos direitos humanos" e que um "diálogo construtivo" é a resposta para a questão.

A Coreia do Norte enfrenta, há anos, sanções internacionais por causa de seu programa de armas nucleares, mas ativistas dizem que a justiça está muito atrasada quando o assunto é direitos humanos.

"São seis décadas de abusos aos direitos humanos em sua forma mais extrema e insensível", disse Juliette de Rivero, do grupo Human Rights Watch. Fonte: Dow Jones Newswires.