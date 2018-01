ONU adia por um ano discussão sobre clonagem A Assembléia-Geral das Nações Unidas adiou por um ano qualquer discussão sobre um tratado global contra a clonagem humana, anulando, desta forma, a votação de um comitê que propunha uma postergação de dois anos. A decisão significa que o tema da proibição da clonagem humana será incluído na próxima sessão da assembléia, que começará em setembro do ano que vem. Diplomatas disseram que a Costa Rica pressionou de maneira intensa para que a Assembléia-Geral votasse sua proposta de resolução propondo a redação de um tratado que proibisse todo o tipo de clonagem. Mas a delegação do país centro-americano aceitou o adiamento de um ano, quando percebeu que não contava com os votos suficientes. Existe um apoio quase universal entre os 191 Estados-membros da ONU para proibir a clonagem de seres humanos. No entanto, Costa Rica, Estados Unidos e outros 50 países, em sua maioria do terceiro mundo, desejam a proibição de todas as formas de clonagem que usem embriões humanos, uma posição apoiada pela Igreja Católica. Países como Grã-Bretanha, Rússia, China, Japão, Bélgica, França e Alemanha apoiam a proibição de clonagem de bebês, mas querem que cada nação decida por sua vontade se a clonagem poderá ser usada para pesquisas médicas e científicas.