ONU afirma que conflito na Líbia já deixou 10 mil mortos Números divulgados ontem pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela oposição líbia indicam que os conflitos no país já deixaram 10 mil mortos, 55 mil feridos e mais de 520 mil refugiados desde fevereiro. Na frente de batalha, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) admite ter dificuldades para proteger os civis dos ataques de forças leais ao ditador Muamar Kadafi.