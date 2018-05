ONU afirma que conflito na Líbia já deixou 10 mil mortos

CORRESPONDENTE / GENEBRA

Números divulgados ontem pela ONU e pela oposição líbia indicam que os conflitos no país já deixaram 10 mil mortos, 55 mil feridos e mais de 520 mil refugiados desde fevereiro. Na frente de batalha, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) admite ter dificuldades para proteger os civis dos ataques de forças leais ao ditador Muamar Kadafi.

A ONU teme um desastre humanitário na Líbia. Cerca de 1 milhão de pessoas precisam ser alimentadas e 3,6 milhões necessitam de ajuda urgente. Um primeiro carregamento com 240 toneladas de alimentos para 50 mil líbios foi enviado ontem para o oeste do país.

"Conseguimos abrir um corredor humanitário", declarou ao Estado a porta-voz do Programa Mundial de Alimentação da ONU, Emilia Casella. Kadafi liberou a entrada de ajuda em Misrata, mas a Cruz Vermelha teme que esse acesso não seja mantido por muito tempo.

Outro problema é o dos refugiados. A Organização Internacional de Migrações (OIM) conseguiu retirar ontem 2 mil pessoas de Misrata por barco. Segundo a ONU, mais de 10 mil líbios que viviam no oeste do país fugiram para a Tunísia na última semana.

Dificuldades. A Otan, que tenta proteger os civis da ofensiva de Kadafi, admitiu que enfrenta dificuldades para impedir os ataques do líder líbio. "No quadro do atual mandato da ONU, o uso de força aérea para proteger os civis no solo tem limites claros", disse o general da Otan, Mark van Uhm. "As forças leais a Kadafi usam os civis como escudos humanos e não podemos atacar esses alvos."

Ontem, os rebeldes buscaram o apoio dos europeus. O líder oposicionista, Mustafa Abdel Jalil, reuniu-se com o chanceler italiano, Franco Frattini. Os dois marcaram para maio uma reunião para debater como a comunidade internacional poderá comprar petróleo dos rebeldes. Jalil irá hoje a Paris, onde se reunirá com o presidente francês, Nicolas Sarkozy.

PARA ENTENDER

A resolução 1.973 do Conselho de Segurança da ONU, que autorizou a intervenção na Líbia, não trata claramente da imposição de um corredor humanitário. O texto assegura a adoção de quaisquer meios necessários para proteger civis das tropas de Muamar Kadafi, mas veta explicitamente a ocupação do território líbio. Países europeus, como a Grã-Bretanha, dizem que a medida está dentro do mandato da ONU por ter um caráter humanitário e temporário.