ONU agiu de maneira imparcial na Costa do Marfim A Organização das Nações Unidas (ONU) assegurou hoje que a ação das suas tropas na Costa do Marfim não teve o objetivo de derrubar o ex-presidente Laurent Gbagbo e teve caráter imparcial, limitado à proteção da população em meio a uma guerra civil, segundo informações de Alain Le Roy, chefe da missão de paz do órgão no país africano.