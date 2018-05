ONU agiu imparcialmente na Costa do Marfim, diz chefe de missão

NOVA YORK - A Organização das Nações Unidas (ONU) garantiu nesta sexta-feira, 15, que a ação das suas tropas na Costa do Marfim não teve o objetivo de derrubar o ex-presidente Laurent Gbagbo e teve caráter imparcial, apenas para proteger os civis em meio a uma guerra civil, segundo informações de Alain Le Roy, chefe da missão de paz do órgão no país africano.

A ação militar da ONU foi fundamental para a prisão de Gbagbo na segunda-feira. A detenção abriu caminho para o fim da crise, que havia começado quando o ex-líder marfinense se recusou a aceitar o resultado das eleições de novembro. A partir de então, tiveram início os conflitos entre suas tropas e as forças de Alassane Ouattara, presidente eleito e respaldado pela comunidade internacional.

As operações, que ocorreram em conjunto com soldados franceses, elevaram as questões sobre a parcialidade das tropas no conflito. A missão visava a proteção dos civis, mas os partidários de Ouattara acusaram os militares da ONU de ajudar Ouattara. A postura ofensiva das forças da ONU adotada na Costa do Marfim, por exemplo, não foi a mesma vista nas missões na antiga Iugoslávia ou na Ruanda.

Le Roy admitiu que a resolução do Conselho de Segurança da ONU autorizando as tropas a realizar operações militares no país africano foi "robusta". O texto afirma que os militares poderiam usar "todos os meios necessários" para proteger civis, incluindo a destruição de armas pesadas que pudessem ser usadas contra a população.

O chefe da missão, porém, defendeu a ação dos militares. "Se temos um mandato do Conselho, vamos implementá-lo. Não estamos mais ouvindo armas pesadas em Abidjã", disse Le Roy, referindo-se à maior cidade marfinense, onde ocorreram os principais confrontos entre as forças de Gbagbo e Ouattara.