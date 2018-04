ONU: ainda há esperança de resgates com vida no Haiti A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmaram hoje que ainda é possível encontrar sobreviventes nos escombros do terremoto ocorrido na terça-feira da semana passada no Haiti. "A esperança persiste. Ainda há esperança", afirmou Elizabeth Byrs, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês). Segundo ela, mais de 90 pessoas foram retiradas dos escombros com vida, no esforço internacional para se buscar sobreviventes do terremoto de 7 graus na Escala Richter.