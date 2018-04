ONU: ajuda humanitária é prioridade das equipes no Haiti As equipes lideradas pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti estão mudando o foco de seus trabalhos. Se antes estavam ainda buscando pessoas presas sob os escombros de construções, agora esses grupos têm se concentrado mais na ajuda humanitária aos sobreviventes, informou Elisabeth Byrs, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês). "As equipes de resgate estão se concentrando mais e mais no auxílio humanitário para aqueles que precisam dele."