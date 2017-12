ONU ajudará o Sri Lanka se morte de 17 voluntários for esclarecida As Nações Unidas advertiram nesta quinta-feira que não continuará sua ajuda humanitária ao Sri Lanka enquanto não foram levados à Justiça os culpados pelo assassinato de 17 voluntários da ONG francesa Ação Contra a Fome. "É inaceitável que o governo não tenha dado nenhuma explicação sobre a execução de 17 trabalhadores humanitários em 4 de agosto, e a assistência humanitária não poderá continuar se os responsáveis dessas ações não forem julgados", afirma um comunicado de imprensa divulgado nesta quinta-feira pelo escritório das Nações Unidas em Colombo. O comunicado fazia referência às declarações que o coordenador de Emergências das Nações Unidas, Jan Egeland, fez na quarta-feira em entrevista coletiva em Nova York. "O conflito se aprofundou ali enquanto todos os olhares se dirigem ao Líbano", disse Egeland, acrescentando que "são necessários mais de US$ 37,5 milhões para cobrir as necessidades dos 220.000 deslocados recentes que há no Sri Lanka". O comunicado das Nações Unidas de desta quinta-feira coincide com a firme rejeição pelo Governo do Sri Lanka das acusações da Missão de Supervisão do Cessar-fogo no Sri Lanka (SLMM), que ontem responsabilizou o Executivo pelo massacre dos 17 voluntários. O ministro das Relações Exteriores cingalês, Mangala Samaraweera, que está em Londres, disse que era imoral que a SLMM chegasse a essas conclusões antes do fim das investigações policiais e dos exames legistas. A SLMM divulgou ontem os resultados de sua investigação sobre o assassinato dos funcionários do Ação Contra a Fome, que aconteceu no início do mês na cidade de maioria muçulmana de Muttur, no sul do distrito de Trincomalee. Em comunicado, o órgão afirmou que, "nos fatos investigados pela SLMM, há sérios indícios da participação das forças de segurança, apesar destes terem negado". A SLMM afirmou seu convencimento de que "não pode haver nenhum outro grupo armado diferente das forças de segurança que possa estar por trás dos fatos".