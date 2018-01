ONU alerta para crise humanitária entre os palestinos O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu à União Européia que ofereça mais ajuda aos palestinos, alertando que a situação econômica caótica poderá levar a um ?colapso parcial? da Autoridade Nacional Palestina. ?Compartilhamos nossa preocupação com a situação econômica, social e humanitária dos palestinos?, disse Annan após conversações com autoridades do bloco europeu. ?Pedi por apoio adicional (para os palestinos) porque temo que se a situação prosseguir veremos verdadeiro desespero e talvez mesmo um colapso parcial da Autoridade Palestina?, disse o chefe da ONU a repórteres. Annan acrescentou que que as Nações Unidas continuarão com seus esforços para quebrar o ?impasse? nos esforços de paz do Oriente Médio.