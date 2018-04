ONU alerta para enchentes em países do sul da África Praticamente todos os países do sul da África estão em alerta para enchentes, informou hoje a Organização das Nações Unidas (ONU). Chuvas excepcionalmente fortes são previstas para a região até março. "Nós tememos as enchentes relâmpago. Elas são comuns na região e temos registrado chuvas mais fortes do que nos anos anteriores", disse Elisabeth Byrs, porta-voz do escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários.