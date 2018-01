ONU alerta para risco de ciclo de violência na Venezuela após protestos

GENEBRA - O Alto-Comissariado para Direitos Humanos da ONU alertou nesta sexta-feira, 14, para o risco de um ciclo de violência na Venezuela depois de protestos contra o governo terem deixado três mortos, 69 presos e 66 feridos na quarta-feira.

Segundo a ONU, o clima de tensão no país sul-americano é considerado alarmante. "Estamos profundamente preocupados com a violência na Venezuela", declarou Rupert Colville, porta-voz da ONU para Direitos Humanos.

Ontem, a Justiça do país mandou prender três líderes da oposição acusados de incitar os atos contra o governo. Eles são acusados de terrorismo, homicídio, associação para o crime e de incitar os protestos estudantis.

A ONU criticou a classificação de "terrorismo" usado por Caracas para processar os manifestantes. "Pedimos que todos os presos sejam levados aos tribunais ou soltos", declarou Colville. A entidade ainda se diz preocupada com a intimidação contra jornalistas. "Muitos profissionais, locais e estrangeiros, estão sendo alvo de violência, com seus equipamentos confiscados e sem poder trabalhar", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro alerta da ONU se refere a grupos com características paramilitares com muita liberdade para atuar, em referência a milícias chavistas armadas acusadas de abrir fogo contra manifestantes. "Estamos especialmente preocupados com a ação desses grupos armados", disse Colville. "Não está claro quem os apoia. Mas podemos dizer que eles estão tendo liberdade excessiva para atuar."

A entidade também denuncia o fato de que menores detidos pelas forças de ordem na Venezuela não estão tendo contatos com advogados.