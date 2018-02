ONU alerta para volta de refugiados congoleses Apesar da assinatura do acordo de paz entre a República Democrática do Congo (ex-Zaire) e Ruanda, a Organização das Nações Unidas (ONU) alerta que as condições podem ainda não ser propícias para a volta dos quase 400 mil refugiados congoleses ao seu país. Segundo a ONU, o acordo assinado na segunda-feira em Pretória é um "passo importante para o estabelecimento da paz na região". Mas as Nações Unidas alertam: "Os refugiados devem observar, com prudência, a situação do país antes de decidir voltar à República Democrática do Congo". A maioria dos refugiados vem do leste do país, território dominado, desde 1994, pela interhamwe, milícia hutus de Ruanda. O grupo é considerado como o responsável pelo genocídio de 800 mil tutsis em Ruanda. Atualmente, os refugiados congoleses estão na Tanzânia e na Zâmbia. Além disso, outros 2 milhões de pessoas tiveram que sair da região, mas continuam dentro da República Democrática do Congo. Segundo o acordo de Pretória, Ruanda deverá retirar em até 120 dias seus 30 mil soldados do território congolês e, em troca, a República Democrática do Congo se compromete a desarmar e repatriar 25 mil membros da milícia Interahamwe.