ONU alerta que a situação humanitária na Síria é crítica

GENEBRA - A situação humanitária na Síria é crítica e é urgente dar assitência às vítimas da violência armada, afirmou hoje a presidente do Conselho de Direitos Humanos (CDH) da ONU, Laura Dupuy Lasserre.

"Esperamos uma resposta positiva das autoridades (sírias) para que se possa assistir a todas as pessoas afetadas", declarou a presidente ao inaugurar a primeira sessão do ano do CDH, em referência às negociações para resgatar os feridos nas áreas mais castigadas pelos ataques das forças de segurança.

Dupuy disse que esperava que o debate sobre a Síria desta terça-feira "transmita uma mensagem forte e unânime da comunidade internacional de condenação à violência e à repressão pela força da dissidência e da população civil".