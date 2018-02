ONU alerta sobre casos de abuso sexual no Sudão do Sul

Zainab está visita ao país com o objetivo de discutir medidas para prevenir e responder às diversas violações que têm acontecido. "Eu vim pedir que todas as partes do conflito parem com os estupros e com a violência", afirmou Zainab. "Se forem autorizadas a continuar, essa violações vão assombrar as futuras gerações do Sudão do Sul."

Desde o início do conflito, em dezembro, muitos sudaneses, tanto homens quanto mulheres, foram vítimas de abusos sexuais. Segundo Zainab, após os estupros, algumas pessoas foram assassinadas ou morreram posteriormente devido a ferimentos. Um relatório divulgado pela missão da organização das Nações Unidas no Sudão do Sul em maio confirmou que civis eram alvo de atos de violência sexual de acordo com suas etnias.

A representante especial da ONU pediu que os responsáveis pelos crimes sejam punidos e que os governos locais e a comunidade internacional apoiem as vítimas. Zainab fez um apelo, pedindo que "todos se unam e digam que basta".

O conflito na região eclodiu em 2013 devido a uma disputa política entre o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, que pertence à etnia dinka, e o ex-vice-presidente, Riek Machar, que pertence à Lou Nuer.