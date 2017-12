ONU amplia apoio à Argentina na questão das Malvinas O Comitê de Descolonização das Organização das Nações Unidas (ONU) voltou a chegar a um consenso nesta sexta-feira para que a Argentina e o Reino Unido superem pacificamente a disputa de soberania sobre as Ilhas Malvinas, debate durante o qual Rússia e China também expressaram apoio. O chanceler argentino Adalberto Rodríguez Giavarini disse que os governos de Londres e Buenos Aires "compartilham valores e interesses nos mais diversos campos e colaboram no âmbito multilateral da ONU e de outros organismos internacionais". Segundo Rodríguez Giavarini "isto alenta nossa convicção de que já contamos com um marco favorável para o tratamento bilateral da disputa de soberania".