ONU amplia autoridade de Annan sobre ajuda ao Iraque O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a extensão da autoridade do secretário-geral Kofi Annan, para repassar urgentemente milhões de dólares em ajuda adicional em comida e medicamentos ao povo iraquiano, até 3 de junho. Num esforço para obter ajuda rápida para o povo iraquiano. O Conselho da ONU aprovou, em 28 de março, uma autorização para que Annan revisasse cerca de US$ 16 bilhões em contratos já aprovados, de acordo com o programa de petróleo por comida, e desse prioridade àqueles que pudessem ser empregados como alívio humanitário imediato. Annan ganhou poderes para adotar ações práticas com relação aos contratos por 45 dias, mas funcionários da ONU reclamavam que o prazo de 12 de maio era muito curto. Benon Sevan, diretor do programa de petróleo por comida da ONU, pediu ao Conselho que ampliasse o mandato do secretário-geral até 3 de junho, com o objetivo de aumentar a ajuda humanitária ao Iraque. Ele disse ao conselho que as agências da ONU identificaram mais de US$ 450 milhões em contratos prioritários de ajuda humanitária, que ainda pode ser levada ao Iraque antes de 12 de maio. Pelos cálculos de Sevan, com a ampliação do prazo para 3 de junho, mais US$ 130 milhões em alimentos poderão entrar no Iraque.