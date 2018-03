ONU amplia missão de paz no Congo Manifestando ?profunda preocupação? com os combates no Congo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu ampliar o prazo de permanência de tropas de paz na nação africana até o final de julho. O Conselho também já considera a possibilidade de enviar mais tropas. A resolução que amplia o mandato da força de paz foi aprovada por unanimidade. Recomendação do secretário-geral Kofi Annan pedia que o mandato fosse estendido para um ano e o número de soldados elevado de 8.700 para 10.800. Segundo o embaixador russo, Sergey Lavrov, alguns países preferiram estudar a recomendação de Annan com mais calma.