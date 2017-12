ONU amplia papel das tropas internacionais no Afeganistão O Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, autorização para que a força de paz internacional baseada no Afeganistão passe a atuar fora da capital, Cabul. A Alemanha havia apresentado a proposta de resolução que permite a expansão da Força Internacional de Apoio para Segurança (ISAF, na sigla em inglês) que atualmente tem 5.500 componentes e se encontra restrita à região de Cabul. O presidente afegão, Hamid Karzai, havia alertado que, a menos que a comunidade internacional aumentasse sua ajuda e presença militar no país, radicais islâmicos poderiam reconquistar o Afeganistão. A Otan assumiu o comando da força multinacional, até então encabeçada por Alemanha e Holanda, em agosto. O corpo principal da tropa, hoje, é formado por alemães e canadenses. Karzai disse que forças de paz devem ser enviadas para regiões do país onde o crescente colapso da lei e da ordem vem instigando nostalgia pelos tempos da ditadura islâmica.