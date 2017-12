ONU analisa conteúdo de pacote suspeito encontrado na sede Os agentes de segurança da ONU suspenderam o isolamento do quarto andar da sede central da entidade, em Nova York, onde foi achado na sexta-feira um pacote com um pó branco suspeito, que continua sendo investigado. O pacote foi enviado supostamente à rede de televisão "CNN", que tem um escritório próximo ao de outras redes e agências internacionais. Após a detecção do pacote, os agentes de segurança do edifício isolaram o local e pediram aos jornalistas que não abandonassem o andar até que fosse determinada a gravidade da situação. Os agentes permitiram aos jornalistas abandonar o edifício às 20h (23h de Brasília). Mas ainda não terminaram a análise da substância encontrada. Um porta-voz da ONU comentou que no passado a sede já recebeu pacotes deste tipo, mas com conteúdo inofensivo. A suspeita é de que seja mais um alarme falso.