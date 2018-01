ONU anula sanções contra a Líbia O Conselho de Segurança da ONU votou nesta sexta-feira pela anulação de sanções contra a Líbia. Um acordo parcial entre o governo da Líbia e parentes das vítimas de um vôo da Pan Am que foi bombardeado em 1988 por líbios abriu caminho para derrubar a sanção. O acordo prevê compensações aos parentes. Sem as sanções, o governo de Muamar Kadafi vê o fim oficial do embargo de armas e a proibição de vôos para a Líbia. As sanções foram impostas em 1992 para forçar a Líbia a entregar dois homens acusados de bombardear o jato da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia. Como a Líbia entregou os acusados para julgamento em abril de 1999, as sanções já haviam sido suspensas indefinidamente. Mas, mesmo com a suspensão, o governo de Kadafi insistiu na derrubada oficial das sanções, para restaurar sua posição na comunidade internacional.