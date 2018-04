ONU: apesar dos saques, depósitos ainda têm comida

Casella havia dito anteriormente que, segundo parceiros locais, os depósitos da agência haviam sido saqueados. Mas funcionários do WFP conseguiram chegar a um dos depósitos na manhã desta sexta-feira e descobriram que os estoques de comida ainda estavam lá.

"Numa situação de emergência, saques são comuns", disse ela. Casella disse que a agência estima que cerca de 2 milhões de pessoas vão precisar de suprimentos emergenciais de comida no próximo mês. O depósito visitado abriga 6 mil toneladas cúbicas de comida e é o maior da agência no país. O WFP informou ontem que mantinha estoques de cerca de 15 mil toneladas de comida no Haiti.

Canadenses mortos

Cerca de 1.415 canadenses estão desaparecidos no Haiti e quatro tiveram suas mortes confirmadas pelo devastador terremoto que atingiu o país na terça-feira, informou hoje o ministro de Relações Exteriores, Lawrence Cannon.

"De acordo com as últimas informações consulares, há quatro mortes confirmadas", disse Cannon.

As informações são da Dow Jones.