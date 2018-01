ONU apóia criação de um Estado palestino O embaixador norte-americano nas Nações Unidas, John Negroponte, declarou nesta terça-feira que a resolução que se refere ?aos estados Israel e Palestina? foi proposta por Washington para ?abrir caminho em direção a um consenso?. Aprovada na última hora desta terça-feira por 14 votos e uma abstenção da Síria, a resolução 1397 do Conselho de Segurança da ONU diz pela primeira vez que ?dois estados: Israel e Palestina vivendo lado a lado dentro de fronteiras reconhecidas e seguras?. A medida pede o imediato fim da violência e a retomada das negociações, além de apoiar iniciativas como a proposta de paz lançada pela Arábia Saudita e os esforços diplomáticos do enviado especial norte-americano Anthony Zinni e de outros países. Negroponte ressaltou que esta iniciativa americana não implica em uma mudança política de Washington sobre o Oriente Médio. Relembrou ainda que o presidente George W. Bush já tinha mencionado a criação de um estado palestino em seu discurso no final de 2001. "Ao apresentar esta resolução respondemos a iniciativa de outros países. É uma ação para abrir caminho para uma discussão mais ampla sobre um acordo no Oriente médio", completou Negroponte. Em várias ocasiões, o Conselho de Segurança adotou uma série de resoluções pedindo a paz no Oriente Médio, mas nenhuma delas mencionou a criação de um estado palestino.