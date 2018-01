ONU aprova administração americana no Iraque Numa vitória política dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quinta-feira uma resolução por meio da qual a entidade após a administração do Iraque liderada pelos EUA e levanta as sanções econômicas impostas contra o país já quase 13 anos. Apesar da promessa de apoio à nova resolução feita na noite de ontem por França, Alemanha e Rússia, a aprovação não foi tranqüila. França e Alemanha sugeriram que os EUA administrassem o país por um ano. O embaixador norte-americano na ONU, John Negroponte, recusou a sugestão e disse que os Estados Unidos não aceitariam um prazo limite para entregar a administração do país aos iraquianos. A única concessão na resolução de sete páginas foi permitir que o acordo seja revisado dentro de 12 meses. No entanto, ela não necessitará de renovação e valerá até a implementação de um governo democrático no Iraque. Na vitória norte-americana, 14 votos favoráveis legitimaram a invasão. Apesar das esperanças do secretário de Estado americano Colin Powell, de conseguir unanimidade na votação, a delegação da Síria não compareceu ao plenário. A resolução final representa um compromisso, mas mantém intacto o objetivo implícito dos Estados Unidos e de seus aliados: como forças de ocupação, Washington e Londres continuam controlando firmemente o Iraque e seus campos de petróleo "até que um governo representativo e reconhecido internacionalmente seja estabelecido".